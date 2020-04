​Foo Fighters, The National e Liam Gallagher confirmados no Rock in Rio Lisboa 2021

Os norte-americanos Foo Fighters e The National e o britânico Liam Gallhagher, que deveriam atuar na edição deste ano no Rock in Rio Lisboa, vão manter-se no cartaz para 2021.



A organização do Festival anuncia esta segunda-feira em comunicado que os Foo Fighters, os The National e Liam Gallagher vão subir ao Palco Mundo da Cidade do Rock a 19 de junho do próximo ano.

Quem já tinha comprado bilhetes para o dia 21 de junho deste ano, a data em que estes músicos iriam atuar, não precisa de trocar as entradas, explica a organização, que esclarece que os bilhetes serão válidos a 19 de junho de 2021, “não sendo necessária qualquer revalidação ou troca”.

O Rock in Rio Lisboa garante também que “o mesmo se aplica a todos os que adquiriram passe para o primeiro fim de semana de festival, que se mantém agora válido para os dias 19 e 20 de junho de 2021”.

Numa altura em que a organização do festival que nasceu no Rio de Janeiro em 1985 está ainda a trabalhar no cartaz para a edição do próximo ano, é também explicado que “caso algum dos artistas inicialmente previstos para atuar no Palco Mundo em 2020 não se confirme para a edição de 2021, os portadores de bilhete para esse dia específico poderão trocar o bilhete para uma data à escolha, efetuando um processo de revalidação do mesmo, ou solicitar o reembolso no prazo de 30 dias a contar da data da ‘não confirmação’”.

Recorde-se que para a edição deste ano estavam confirmados, além dos nomes dos Foo Fighters, The National e Liam Gallagher, também os The Black Eyed Peas, Post Malone, Duran Duran, Anitta, A-ha, Camila Cabello e Bush.

A nona edição terá lugar no Parque da Bela Vista, a Cidade do Rock nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021. Segundo a organização, a décima edição deverá realizar-se em 2022, retomando os anos pares.

Ao longo das oito edições em Portugal, e dos 40 dias de festival já somados, passaram pela Cidade do Rock mais de 2 milhões de pessoas e mais de 800 atrações musicais.

Nas contas do festival idealizado pelo publicitário brasileiro Roberto Medina, “em conjunto com os seus parceiros, o Rock in Rio-Lisboa doou cerca de 4,5 milhões de euros para causas socioambientais em Portugal, tendo ainda desenvolvido diversas ações: a instalação de 760 painéis fotovoltaicos em escolas; um projeto de reflorestação com 70 mil árvores na zona do Pinhal Interior; equipou hospitais e IPSS’s e construiu 14 salas sensoriais para jovens de todo o país”