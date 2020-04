Festival do Crato cancelado por causa da Covid-19

Numa carta, aos munícipes e portugueses, o presidente da Câmara do Crato confessa que “é uma decisão difícil”, mas considera que “não se encontram reunidas as condições sociais, económicas e culturais” para a realização da edição deste ano do Festival de música do Crato e a 36ª Feira de Artesanato e Gastronomia. Em causa a situação da pandemia de Covi-19.



O autarca Joaquim Diogo assina a missiva que anuncia, 4 meses antes da sua realização, o cancelamento destes que são os eventos mais reconhecidos do concelho alentejano. Segundo o presidente da autarquia, o festival “é um evento dotado de um carisma próprio, caracterizado pelo acolhimento, pela proximidade e pelo carinho que as gentes do nosso Concelho transmitem a todos aqueles que, por essa altura, nos visitam.”

A edição de 2020 estava programada para acontecer de 25 a 29 de agosto. No entanto, o Município do Crato, considera que o cancelamento do evento é “da maior importância face à batalha que o mundo inteiro está a enfrentar”.

Pelo Crato, neste festival de música já passaram nomes como Gipsy Kings, Pedro Abrunhosa, The Gift entre outros. O autarca manifesta a convicção de que em 2021 regressarão tanto o festival de música, como a Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato. “Estarão de regresso com toda a qualidade e magia a que todos habituou”, afirma Joaquim Diogo.

O autarca do Crato que assim seguir todas as indicações da Direção Geral de Saúde (DGS), da Organização Mundial de Saúde. Hoje Portugal contabiliza 928 mortos pelo novo coronavírus. Há um total de 237.571 casos suspeitos e 24.027 confirmados. Os dados são do mais recente boletim da DGS.