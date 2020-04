​Covid-19: Uma música que está a ajudar os médicos do Hospital de São João

Veja também:

Motivados pelo sentimento de impotência perante o avanço na Europa da Covid-19, os Chameleon Collective, um grupo composto por músicos britânicos e portugueses, decidiram antecipar um dos temas do disco que tinham previsto lançar.

A música “The Ghost of Zeca Afonso” conta com um vídeo, assinado por Rui da Silva e já disponível no YouTube, tem fins solidários. Os lucros obtidos com as visualizações revertem para o Centro de Referência de ECMO do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto.



Em entrevista a partir do Reino Unido, o músico Johanthan Miller explica à Renascença que é um apaixonado por Portugal, e que esta música que agora libertaram deve servir para “inspirar as pessoas em tempos muito negros” como os que estamos a viver com a pandemia.

Miller faz um paralelismo entre o passado da ditadura em Portugal, que culminou no que chama de “revolução das flores”, por isso espera que agora o país também ultrapasse esta situação.

O grupo, composto por Jonathan Miller, Jed Allen e Maria Leon, tinha um álbum pronto a sair, mas a edição “The LA Sound is Back – 1979”, foi adiada para o último trimestre de 2020. A música que agora revelam, “The Ghost of Zeca Afonso”, diz-nos Miller, “respeita aquilo que Zeca Afonso representou e como ele representou o espírito português”.

O mentor dos Chameleon Collective admite que quiseram faze algo construtivo e transmitir uma mensagem positiva com esta iniciativa, dai terem escolhido apoiar um dos hospitais portugueses que mais doentes tem tratado. O Centro de Referência de ECMO do Centro Hospitalar Universitário de São João, um dos mais afetados pela Covid-19, é coordenado pelo médico Roberto Roncon.

Doentes novos e sem doenças associadas sobrecarregam o São João

À Renascença o coordenador do Centro de Referência de ECMO mostra-se satisfeito com esta iniciativa do grupo anglo-português. Roberto Roncon diz que estão “muito gratos”. “Sabemos que é um grupo com ligações fortes a Portugal, portanto nesse contexto ficamos particularmente sensibilizados” refere este médico responsável pela equipa que utiliza um mecanismo de suporte de vida, o ECMO, que substitui a função dos pulmões e do coração.

Nesta entrevista, entre turnos no hospital, Roberto Roncon considera que “nesta fase todas as ajudas são poucas, porque é de mais evidente que existe uma grande sobrecarga dos serviços de saúde”. Nas palavras deste médico, na frente de batalha, “existe um número muito elevado de doentes graves que precisam de ser tratados às vezes e infelizmente em ambiente de cuidados intensivos”.

No Centro de Referência ECMO do Hospital de São João, conta este clínico estão “neste momento confrontados com uma grande sobrecarga. Existe um número elevado de doentes relativamente novos e sem doenças associadas que precisam de suporte ECMO para a substituição da função pulmonar”. A ajuda prestada pelo grupo Chameleon Colletive é nas suas palavras “uma fonte de esperança”, dado o contexto de necessidade de material que têm. Pode “reforçar os equipamentos e aumentar a capacidade de resposta”, conclui Roncon.

Como pode ajudar o São João e conhecer os Chameleon Colletive

Ao público este grupo britânico pede para ver o videoclip e partilha-lho. Os royalties, ou seja, a verba angariada pelos direitos, vão diretamente para o hospital. O músico Jonathan Miller espera assim conseguir fazer “ver a luz ao fundo do túnel” nesta fase de pandemia.

Em entrevista à Renascença, este músico britânico enaltece a ação de Portugal no combate ao novo coronavírus e compara-a com o Reino Unido. “Francamente, acho que os portugueses estão a fazer um melhor trabalho. Não quero discutir política, mas visto de fora, acho que toda a gente percebeu que tinha que ficar em casa. Isso no Reino Unido só aconteceu no último minuto e muita gente morreu e continua a morrer por causa disso. Acho mesmo que não lidamos bem com o assunto no Reuni Unido!”

O grupo que editará o novo disco até ao final do ano, gostava de vir a Portugal tocar em concerto. Jonathan Miller que é reconhecido pela sua já longa relação com Portugal, graças a trabalhos com artistas como Repórter Estrábico, Vítor Rua, Madredeus, Resistência, Delfins e Rui Da Silva, explica na entrevista que metade dos músicos da banda são portugueses. Os Chamaleon Colletive são, segundo Miller “uma estalada de luva branca ao Brexit”, ou seja, “mostram que a Europa é a Europa e que as pessoas se juntam”, por isso manifesta o desejo de subirem a um palco português em breve.