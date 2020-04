​Da Holanda, um sinal

Quando a dúvida atravessa ainda uma grande parte dos países da Europa, a Holanda acaba de tomar uma decisão radical, ficando apenas por se saber se, neste continente, virá a ter ou não outros seguidores.

Para os responsáveis federativos dos Países Baixos a temporada terminou sem que seja proclamado o vencedor do campeonato nem alteradas as classificações que se registavam a nove jornadas do seu termo. Pura e simplesmente, a temporada não existiu e por isso não fará parte da história.

Como principal justificação para esta tomada de posição foi apresentado o facto de não ser possível concluir a prova nas mesmas condições em que havia decorrido até à data da sua interrupção, uma realidade à qual não pode ser feita qualquer contestação.

Em Portugal pensa-se de forma contrária, como de resto tem sido propalado com insistência. Há apenas dúvidas quanto a datas precisas e modelos que permitam chegar ao fim da temporada sem atentar contra a verdade desportiva. E estes são aspetos que ainda continuam a merecer reflexão, embora haja uma parte substancial que não hesita em qualificar como necessário o cumprimento do calendário até ao fim.

Claro que no meio de tudo isto há uma forte razão, não desportiva mas sim financeira, que acabará por influenciar todas as decisões a tomar.

Os clubes estão em estado de falência técnica, agravada com a paragem que decorre, e há que procurar uma saída para evitar o descalabro total.

No entanto, pelo meio, será inevitável também a análise de outros fatores, sobretudo de ordem sanitária, que poderão vir a constituir-se como elemento importante, quiçá decisivo.

A evolução da pandemia que nos atormenta a todos é ainda uma incógnita.

E, por isso, há que dar algum tempo até se chegar a conclusões que satisfaçam todas as partes.