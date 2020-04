Irmãs Clarissas costuram máscaras de proteção

É a campanha "Costurar com o coração", lançada pela Câmara de Leiria, que pretende entregar 200 mil máscaras ao hospital local e ainda a cerca de 60 instituições particulares de solidariedade social.



As Irmãs Clarissas do Mosteiro de Monte Real decidiram aderir à campanha de voluntariado lançada pela autarquia com o propósito de responder à escassez de máscaras no mercado.

Perante esta situação de pandemia, "acho que todos nós temos que dar o nosso melhor, o nosso contributo. E foi daí que nós associámos à nossa oração o fabrico de máscaras", explica a Madre Superiora.

A Irmã Maria Clara sublinha que "estando a fazer isto, estamos a dar um bocadinho para que algumas pessoas se possam proteger".

O município fornece os materiais e "nós só damos o trabalho e o amor com que o fazemos", desejando que as máscaras "sejam eficazes, para as pessoas não se contaminarem".

Ao mesmo tempo que costuram, as Irmãs Clarissas também rezam "por todos aqueles que sofrem, pelos que já morreram e pelos seus familiares que nem sequer se podem despedir, nem acompanhar, e isso custa".

As Irmãs Clarissas são uma ordem religiosa feminina de clausura monástica.

Fundada em 1212, a congregação das Clarissas chegou a Portugal em 1254, pouco depois da morte da sua fundadora, Santa Clara de Assis.