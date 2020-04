"É extremamente preocupante". É assim que o antigo vice-presidente do FC Porto, e atual vereador da Câmara Municipal de Gaia, José Guilherme Aguiar, observa a necessidade que os dragões têm de pedir para adiar o reembolso, previsto para 9 de junho, no valor de 35 milhões de euros, relativo ao empréstimo obrigacionista contraído. A ideia será fazê-lo em 2021, mas aí já com o acréscimo de mais "35". Tem a palavra a assembleia geral de obrigacionistas, a realizar em breve.

"É extremamente preocupante essa situação do FC Porto. Se este ano é difícil devolver 35 milhões, para o ano não sei se será fácil devolver 70 milhões. A não ser que para o ano se adie a devolução para 2022", como que pergunta Guilherme Aguiar, que observa parte da "saída" num eventual encaixe com a venda de ativos do plantel principal. Todavia, os tempos atuais também não ajudam, relembra o ex-dirigente, em Bola Branca.