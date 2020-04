​FC Porto pede adiamento do reembolso de empréstimo obrigacionista

A SAD do FC Porto pediu o adiamento do reembolso de obrigações que vencem no dia 9 de junho, no valor de 35 milhões de euros.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD dos azuis e brancos anunciou que o clube irá agora convocar uma assembleia geral de obrigacionistas, para seguir com o processo.

Este é o sétimo de oito empréstimos obrigacionistas efetuados pelo FC Porto, sendo que é a primeira vez que o clube não consegue cumprir com os prazos estipulados.

