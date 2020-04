​Um cálice de Porto "online" para apoiar a Cruz Vermelha

O desafio é simples. Partilhar um copo de Vinho do Porto com membros da família Symington e contribuir com um donativo para apoiar o trabalho da Cruz Vermelha Internacional.



“Para muitos apreciadores de Vinho do Porto, abrir uma garrafa é uma parte integral de uma reunião familiar, especialmente após o almoço de domingo – neste caso, no fim de semana do feriado nacional que é o 1.º de maio. Infelizmente, este ano, várias famílias não vão estar juntas”, refere Rob Symington, diretor adjunto da Symington Family Estates.

Não são possíveis encontros presenciais, mas são possíveis encontros digitais. E é neste contexto que está a ser promovido um encontro digital, desenvolvido pela Symington Family Estates, que pretende reunir apreciadores de Vinho do Porto de todo o Mundo. Está marcado para o dia 3 de maio, às 15h00.

A ideia que preside à iniciativa é dar resposta ao apelo do Comité Internacional da Cruz Vermelha para a angariação de fundos, de forma a garantir a assistência e os serviços de saúde em zonas de conflito, face à emergência da Covid-19.

“Vinho do Porto incorpora solidariedade no seu ADN"



De acordo com Rob Symington “o Vinho do Porto incorpora solidariedade no seu ADN, na medida em que mais de 21 mil viticultores, e 92%, dos mesmos cultivam menos de cinco hectares de vinha. Como resultado, aqueles que bebem Vinho do Porto estão a suportar as comunidades no Douro”.

Para fazer parte desta iniciativa, que será realizada em língua inglesa, os interessados devem registar-se através de um formulário. As instruções para a participação serão fornecidas depois, por e-mail.

Para os que até desejariam participar e não o podem fazer, por se encontrarem num outro fuso horário, a Symington propõe que, no mesmo dia, realizem o seu donativo e brindem com um copo de Vinho do Porto, partilhando depois a imagem do momento nas redes sociais com a hashtag #PortLoversUnite.

A empresa familiar adianta que dará também o seu contributo e comunicará o total angariado após o evento. Os donativos à Cruz Vermelha podem feitos online.

O diretor adjunto da Symington Family Estates sublinha que, “nesta altura de distanciamento social e isolamento”, querem “criar uma oportunidade para que a comunidade global de Vinho do Porto possa partilhar um cálice de vinho em formato 'online', enquanto contribuímos com valiosos fundos que suportam um grande número de pessoas que, com coragem, estão na linha da frente desta pandemia global”.

“A Cruz Vermelha Internacional está a desenvolver um trabalho vital na resposta à pandemia, ao providenciar apoio aos serviços de saúde de emergência para aqueles que vivem em zonas de conflito”, acrescenta Rob Symington.

A Symington dá conta que desde que o coronavírus atingiu Portugal, tem implementado várias iniciativas que apoiam a resposta nacional à pandemia.

“Até ao momento, a empresa já produziu - a partir de aguardente vínica, glicerina e água – 10 mil litros de gel antisséptico, que foi oferecido a vários hospitais no Norte do País”, afirma Rob Symington.