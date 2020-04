UGT comemora 1.º de Maio só online. CGTP tem ações de rua simbólicas

Veja também:

A poucos dias do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, as centrais sindicais preparam as celebrações. Apesar da CGTP ter algumas iniciativas simbólicas na rua, são as redes sociais que vão dominar o dia. Na UGT, o Dia do Trabalhador é comemorado só online, mas com muitos participantes.



A partir das 00h00 do dia 1 de Maio, a UGT vai ter no site e nas redes sociais mensagens de quase uma centena de dirigentes sindicais portugueses e de organizações internacionais.

Cada um fez um vídeo por telemóvel, com cerca de um minuto. A maior é a de Carlos Silva, o secretário-geral da União Geral de Trabalhadores.

Os dirigentes das uniões e sindicatos dirigem-se, especificamente, aos seus associados e partilham no Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin.

O mesmo acontece com as mensagens do líder e dos vice-secretários gerais, do presidente da Confederação Europeia de Sindicatos, da Confederação Sindical Internacional, da OIT, da Força Sindical do Brasil ou da canadiana LIUNA 183, com forte presença portuguesa.