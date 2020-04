Pescadores de Matosinhos retidos desde domingo, enquanto aguardavam teste à Covid-19, já regressaram ao mar

De acordo com informação da autoridade de saúde, "os resultados deram negativo para todos os pescadores que foram testados, de forma a que não foram impostas nenhumas restrições", explica à Renascença Cruz Martins, capitão dos Portos do Douro e Leixões. "E eles retomaram a sua atividade", confirma.

Em declarações à agência Lusa, Cruz Martins referiu que "a policia marítima, atuando a solicitação do coordenador da Unidade de Saúde Pública de Matosinhos, notificou o mestre da embarcação" cerca da uma hora da madrugada de domingo, referindo que “não poderia sair do referido porto, nem a sua tripulação desembarcar, até novas determinações, por suspeitas de contaminação pela Covid-19”.

“Os pescadores tinham acabado de chegar do mar e era fundamental atuar rapidamente antes que fossem para os seus domicílios”, sublinhou Cruz Martins.

Durante esta ação, “por solicitação do Delegado de Saúde, e no sentido de esclarecer o histórico de embarque e desembarque dos vários tripulantes a bordo, a Polícia Marítima ouviu o mestre, em auto de declarações. O Delegado de Saúde, mediante as declarações do mestre, decidiu que todos os tripulantes fossem sujeitos ao teste de despiste da Covid-19.