Grupo de investigadores do Porto vão estudar evolução do novo coronavírus

Veja também:

Investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto vão, com base em amostras de doentes infetados da região Norte, estudar a evolução do novo coronavírus, nomeadamente as cadeias de transmissão e as mutações.

Em declarações à Lusa, Luísa Pereira, investigadora do i3S, avançou esta segunda-feira que o objetivo do projeto, desenvolvido no âmbito da linha de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) 'RESEARCH 4 COVID-19', é "juntar a informação molecular do genoma do vírus aos dados epidemiológicos e clínicos dos infetados".

"Como o Norte começou por ser a primeira região infetada no país, no início foi fácil seguir as cadeias de transmissão, só que depois a transmissão começou a ser comunitária, o que se tornou num esforço impossível", referiu a investigadora, que integra a equipa liderada por Verónica Fernandes do i3S.

Nesse sentido, o projeto, que envolve uma equipa multidisciplinar de clínicos do Centro Hospitalar Universitário de São João e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), vai sequenciar o genoma do vírus com base em amostras de 240 infetados.