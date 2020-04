Diretores de escola querem conhecer conteúdos para regresso de aulas presenciais

Veja também:

Os diretores de escolas querem um guia de procedimentos para o reinício das aulas presenciais.

Num ofício enviado ao Ministério da Educação, os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino perguntam, por exemplo, quantos alunos vão poder estar na sala de aula e que meios de proteção vai o Estado disponibilizar.

“Os conteúdos que estão a ser programados são aqueles que normalmente possam ser dados pelos professores no terceiro período. Agora, é preciso saber em concreto quais são esses conteúdos e quando é que esses conteúdos serão exibidos para que nas suas planificações os professores possam recorrer a algo que é muito importante”, refere Filinto Lima, presidente da associação de diretores de agrupamentos de escolas públicas.

As dúvidas surgem perante a forte possibilidade do regresso às escolas dos alunos do 11º e 12º anos já a 18 de maio.

Filinto Lima acrescenta que, “se nos próximos dias, o Ministério da Educação vier satisfazer esta nossa pretensão, não há que criticar até porque isto – para todos nós – foi um trabalhar muito célere, num curto espaço de tempo”.

Os diretores de escolas também já tinham pedido reforço orçamental para comprar material de higienização.