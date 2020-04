DGS garante que mudança de critério nos recuperados "nada tem a ver com a disponibilidade de testes"

Veja também:

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garante que a alteração no critério dos casos recuperados não tem "nada a ver com a disponibilidade de testes", recusando a teoria de racionamento.

Questionada pela Renascença na habitual conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde (DGS), Graça Freitas explica que a decisão está relacionada com novas informações de artigos científicos, que provam que um doente com sintomas ligeiros tem pouca probabilidade de contagiar outra pessoa duas semanas após a infeção.

"A decisão de fazer apenas um teste foi feita de acordo com os últimos artigos científicos publicados e com a consulta de alguns peritos da DGS. Não tem, rigorosamente, nada a ver com a disponibilidade de testes, mas sim estudos que dizem que o número de partículas virais que se encontram na orofaringe e nasofaringe nestes doentes é muito pequena na altura dos testes, ou seja, não apresenta evidência que continue a transmitir a doença", explica.

No entanto, a diretora-geral da Saúde explica que, "quem continua ao abrigo da norma anterior, de fazer os dois testes, continuará a fazer, se os seus médicos assistentes assim o decidirem".

Graça Freitas explica que Portugal continua com um critério mais rigoroso para dar um caso positivo como recuperado do que vários países europeus, que não fazem teste.

"Há países desenvolvidos, na Europa, que nem fazem teste para dar um caso como recuperado, apenas esperam pela remissão, que os sintomas desapareçam. Nós temos um duplo critério: esperamos que a febre e os outros sintomas desapareçam e um teste negativo aos 14 dias. Estamos alinhados com a ciência", garante.