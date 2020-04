DGS garante que mudança de critério nos recuperados "nada tem a ver com a disponibilidade de testes"

Veja também:

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garante que a alteração no critério dos casos recuperados não tem "nada a ver com a disponibilidade de testes", recusando a teoria de racionamento.

Questionada pela Renascença na habitual conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde (DGS), Graça Freitas explica que a decisão está relacionada com novas informações de artigos científicos, que provam que um doente com sintomas ligeiros tem pouca probabilidade de contagiar outra pessoa duas semanas após a infeção.

"A decisão de fazer apenas um teste foi feita de acordo com os últimos artigos científicos publicados e com a consulta de alguns peritos da DGS. Não tem, rigorosamente, nada a ver com a disponibilidade de testes, mas sim estudos que dizem que o número de partículas virais que se encontram na orofaringe e nasofaringe nestes doentes é muito pequena na altura dos testes, ou seja, não apresenta evidência que continue a transmitir a doença", explica.