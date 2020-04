Covid-19. Hospital da Prelada retoma cirurgias "de baixo risco" a 4 de maio

O Hospital da Prelada, no Porto, revelou que vai retomar a 4 de maio as cirurgias “de baixo risco”, prevendo recomeçar as consultas de especialidade na segunda semana daquele mês, a uma média de 90 por dia.

Em comunicado, a instituição esclarece que a “retoma da atividade” após a paragem devido à pandemia de covid-19 começa a 4 de maio com “a realização de cirurgias de ambulatório e procedimentos de baixo risco, convocando-se inicialmente todos os doentes cujas cirurgias foram adiadas”.

“Por dia, serão realizadas até 32 intervenções cirúrgicas”, adianta o hospital, esclarecendo que o fim da suspensão da atividade devido à covid-19 será feito “de forma faseada, garantindo a segurança de todos: doentes e profissionais de saúde”.

“Na segunda semana de maio prevê-se a retoma das consultas de especialidade e, por dia, estima-se que serão realizadas até 90 consultas presenciais”, acrescenta.

Quanto às cirurgias, no bloco operatório estarão em funcionamento quatro salas, “com equipas exclusivas para cada sala e número limitado de doentes”.

“As consultas de avaliação pré-operatória, essenciais para a atividade cirúrgica, terão igualmente número limitado de doentes”, observa.