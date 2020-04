​Covid-19: Detidas 96 pessoas no terceiro período do estado de emergência

Em comunicado, o Ministério tutelado por Eduardo Cabrita refere que, entre as 00h00 de 18 de abril e as 17h00 de hoje, foram detidas 96 pessoas por crime de desobediência, 31 das quais por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 47 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário e sete por desobediência ao encerramento de instalações e estabelecimentos.

A PSP e a GNR detiveram até esta segunda-feira 96 pessoas por desobediência e encerraram 212 estabelecimentos comerciais desde o início do terceiro período do estado de emergência, em 18 de abril, indicou o Ministério da Administração Interna (MAI).

O MAI sublinha que a estes números hoje divulgados se juntam as 108 detenções por crime de desobediência e o encerramento de 1.708 estabelecimentos comerciais durante o primeiro período do estado de emergência, de 22 de março a 2 de abril, e as 184 detenções e os 432 estabelecimentos encerrados no segundo período, que decorreu entre 3 e 17 de abril.

No total, desde que foi decretado o estado de emergência devido à covid-19, que as forças de segurança detiveram 388 pessoas e encerraram 2.352 estabelecimentos comerciais por incumprimento das normas.

Durante o terceiro período do estado de emergência, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) continuam a desenvolver uma “intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população”.

O Ministério da Administração Interna insiste ainda no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo estado de emergência, “perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da covid-19”.

Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.