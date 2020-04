“Cada tabuleiro tem uma história”. Colégio de Braga serve refeições a 300 pessoas

“Estou aqui para ajudar”, diz prontamente o refugiado sírio que, apesar de não falar bem português, encontra as palavras para comparar a guerra do seu país com “esta”, que “está a pôr o mundo doente”.

Na cozinha do Colégio Luso Internacional de Braga, não há mãos a medir. Logo pela manhã, prepara-se a feijoada e o empadão de carne que vão chegar a casa de 300 pessoas.

As refeições são separadas diariamente em tabuleiros que hão de chegar aos beneficiários. Cada um representa “uma pessoa ou um agregado familiar”. “Cada tabuleiro tem uma história ”, diz.

Amad e Nadege são dois dos voluntários que, desde o início da pandemia de Covid-19 no nosso país, ajudam na resposta de emergência a alimentar em Braga. O projeto, coordenado por Helena Pina Vaz, chega diariamente a cerca de 300 pessoas, mas “começou com 67”, recorda a responsável.

Parte dos beneficiários viram as associações que os apoiavam a fechar portas devido à pandemia, sobretudo, “por impossibilidade de voluntários”, “muitos por doença outros por serem idosos”, explica a coordenadora. Outras instituições viram as cantinas que forneciam as refeições a encerrar. “Nós, pelo contrário, tínhamos disponibilidade de dar nova vida a esta cantina e oferecemo-nos para tomar conta das situações”.

A ajuda é distribuída casa a casa por equipas de voluntários. Cada uma com a sua rota. “As nossa rotas já estão com um perímetro muito alargado. Ainda, hoje, desdobramos uma rota em duas porque as residências começam a ficar cada vez mais distantes”, conta.

“Ao final do dia, verificamos se entraram novos casos, porque um pedido que nos façam chegar hoje à noite, no dia seguinte já está a receber a refeição”.

Entre funcionários do colégio, pais, famílias de refugiados, empresas e parceiros, Helena confessa que já perdeu a noção de quantos voluntários estão envolvidos no projeto. Uma coisa é certa: “toda agente está a inventar ideias que depois vêm aqui cair”.

Fica só mesmo a faltar um nome. “Começámos por chamar cozinha do amor, daí passou para barco do amor”. Depois ficou a “cozinha do coração”, conta a bracarense que explica que esta “é uma cozinha onde cabem todos: para ajudar e para receber”.