Balanço DGS. Há 928 mortos (+25) em Portugal. Taxa de crescimento de novos casos atinge valor mais baixo de sempre

O relatório da situação epidemiológica desta segunda-feira, com dados atualizados até às 24h00 de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (536), seguida da região Centro (191), da região de Lisboa e Vale do Tejo (179), do Algarve, com 12 mortos, e do Alentejo, com um morto. O boletim dá hoje conta de nove óbitos nos Açores. O Norte também concentra a maior parte dos casos confirmados, com 14.496 (cerca de 60,33%). O arquipélago da Madeira segue sem registo de mortes por Covid-19.

Portugal regista 928 mortos (mais 25 que no domingo) e 24.027 infetados (mais 163, número diário mais baixo desde 19 de março) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS). A taxa de crescimento de casos confirmados de Covid-19 atingiu o valor mais baixo desde o início da pandemia - 0,7%. A tendência de decréscimo à segunda-feira não é recente e pode ser explicada pela redução no número de teste realizados durante o fim de semana. Apenas um em cada quatro laboratórios referenciados pela DGS fazem testes de Covid-19 ao domingo.

Há registo de 1.357 pessoas recuperadas da Covid-19, mais 28 que no domingo. Segundo este boletim, estão internadas 995 pessoas, 178 das quais estão nos cuidados intensivos (menos seis pessoas que no domingo).

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (4.069), seguida dos 40 aos 49 anos (4.036), dos 80 anos para cima (3.748), 30 aos 39 anos (3.352), dos 60 a 69 anos (2.842) e dos 20 a 29 anos (2.737).

Globalmente, há em Portugal 14.222 mulheres e 9.805 homens infetados.

Segundo a DGS, 50% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 36% febre, 26% dores musculares, 23% cefaleia, 19% fraqueza generalizada e 15% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 83% dos casos confirmados.

De acordo com o mesmo relatório, 220 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. Calheta, município do arquipélago da Madeira, junta-se à lista da DGS com três casos confirmados.

Paredes (+16), Sintra (+10), Lisboa (+7) e Paços de Ferreira (+5) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. De acordo com o mesmo documento, 19 municípios registam aumento no número de casos confirmados de Covid-19.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1.413 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.263) e Porto (1.211), que mantém o mesmo número de casos confirmados face ao dia anterior.

Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos (84%) – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica. Pode consultar a lista completa aqui.

Casos confirmados de Covid-19 por concelho