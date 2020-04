Balanço DGS. Há 928 (mais 25) mortos e 24.027 (163) mais infetados em Portugal

Veja também:

Portugal regista 928 mortos (mais 25 que no domingo) e 24.027 infetados (mais 163, número diário mais baixo desde 19 de março - e uma taxa de crescimento de 0,7%, a mais baixa desde o início da pandemia) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).



O relatório da situação epidemiológica desta segunda-feira, com dados atualizados até às 24h00 de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (536), seguida da região Centro (191), da região de Lisboa e Vale do Tejo (179), do Algarve, com 12 mortos, e do Alentejo, com um morto. O boletim dá hoje conta de nove óbitos nos Açores. O Norte também concentra a maior parte dos casos confirmados, com 14.496 (cerca de 60,33%).