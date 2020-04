António Costa admite "baixar nível" de alerta, mas se "começar a correr mal", dará passo atrás

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, admite "baixar um nível" nas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. Porém, avisa que, se for preciso, voltará a impor medidas mais pesadas.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, Costa salientou que "caberá ao Presidente da República avaliar se é ou não necessário manter o estado de emergência". Contudo, admitiu que há um consenso.

"Segundo as informações que temos, o consenso é que podemos, neste momento, descer um nível. A normalidade plena da nossa vida só voltará a existir quando houver vacina, o que só acontecerá daqui a um ano ou ano e meio. Vamos ter de praticar normas de distanciamento durante muito tempo, o que não o quer dizer que tenhamos de estar permanentemente em estado de exceção constitucional", explicou, durante visita a uma empresa têxtil em Paços de Ferreira.

António Costa sublinhou que "o fim do estado de emergência não significa o regresso à normalidade". Por isso, "as atividades que vão reabrir, quando reabrirem" terão de fazê-lo "com condicionamentos".

O primeiro-ministro lembrou que "grande parte dos comportamentos foram antecipados pelos portugueses" à imposição do estado de alerta e do estado de emergência. Como tal, confia "na consciência das pessoas". Ainda assim, frisou que, no momento em que sentir que foi dado "um passo maior do que a perna", não hesitará em reerguer o muro.

"Vamos avaliar a situação de 15 em 15 dias, para vermos se estamos em condições de dar o passo seguinte. Se as coisas começarem a correr mal, temos de dar um passo atrás e adotar as mesmas medidas que vamos poder aliviar. Queremos dar passos em frente, mas se tivermos de dar um passo atrás, daremos. A contragosto, mas daremos. Daremos todos os passos necessários para manter a segurança", declarou.