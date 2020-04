Passa a ser obrigatório sair à rua de máscara na Alemanha

A Baviera continua a ser a região mais afetada de todo o país, com 41.070 casos confirmados e 1.621 mortes, seguida de Renânia do Norte-Vestfália, com 31.879 casos e 1.131 mortes.

No último sábado, o ministro alemão do Trabalho disse que queria consagrar na legislação o direito à opção pelo teletrabalho, nos casos em que tal seja possível, mesmo depois de terminada a crise relacionada com a pandemia de Covid-19.

Em declarações ao jornal "Bild am Sonntag", Hubertus Heil disse que pretende introduzir esta possibilidade no quadro legislativo no próximo outono, avançando que estimativas iniciais sugerem que a proporção de pessoas em teletrabalho tenha aumentado de 12% para 25% durante a crise do coronavírus, para um total de cerca de oito milhões de pessoas.

Segundo esclareceu o ministro alemão, o objetivo é “aumentar as possibilidades de teletrabalho, mas não impô-lo”, podendo as pessoas optar por trabalhar em casa em permanência ou apenas durante um ou dois dias por semana.

Esta ideia é, contudo, refutada pela Confederação das Associações de Empregadores da Alemanha, cujo presidente, Steffen Kampeter, considera que o trabalho à distância é do interesse de todos quando é possível e faz sentido, mas “questões operacionais e a vontade dos clientes têm de ter um papel central”.