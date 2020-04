"O mundo devia ter ouvido com atenção" a OMS em janeiro

Veja também:

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou esta segunda-feira que o mundo devia ter ouvido melhor quando foi declarada emergência global de saúde em janeiro passado, frisando que os países que seguiram as orientações da organização estão melhor do que os que as ignoraram.



Em conferência de imprensa a partir de Genebra, Tedros Ghebreyesus frisou que a Organização Mundial de Saúde declarou a 30 de janeiro "o nível mais alto de emergência global" quando o surto do novo coronavírus estava concentrado na China e só havia "82 casos" fora daquele país asiático.

"O mundo devia ter ouvido com atenção nessa altura, quando só havia 82 casos e nenhuma morte fora da China. Todos os países podiam ter desencadeado todas as medidas de saúde pública possíveis. E isso basta para atestar a importância de ouvir os conselhos da OMS", declarou.

Tedros Ghebreyesus acrescentou que os procedimentos aconselhados pela OMS em janeiro antes de ser declarada a pandemia da covid-19 - "encontrar casos, testar, isolar e rastrear contactos" - são baseados na "melhor ciência e provas disponíveis" .