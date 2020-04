​Mundo ultrapassa barreira dos 3 milhões de infetados com Covid-19

Veja também:

O mundo ultrapassou esta segunda-feira a barreira dos três milhões de infetados com a Covid-19, de acordo com os dados reunidos pela Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos.



Pelas 18h00 desta segunda-feira, havia um total de três milhões dois mil trezentos e três casos confirmados da doença, mais de 208 mil mortes e 878 mil recuperados.

Os Estados Unidos são o país com mais infeções pelo novo coronavírus, com quase 973 mil pessoas doentes desde o início da pandemia.

Espanha aparece em segundo lugar, com quase 230 mil casos; seguida de Itália com mais de 199 mil, França com 162 mil, Alemanha com 158 mil e Reino Unido com 154 mil casos confirmados de Covid-19.

Portugal é o 18.º país do mundo em número de casos confirmados, com um total de 24.027 doentes pelo novo coronavírus.



Nesta tabela, a China, país onde teve início da pandemia de Covid-19 em dezembro do ano passado, ocupa a 10.ª posição, com quase 84 mil casos confirmados da doença.