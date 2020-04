Espanha tem mais de 100 mil pacientes recuperados da Covid-19

Espanha registou 2.143 novas altas médicas nas últimas 24 horas e, com isso, superou a barreira dos 100 mil pacientes recuperados da Covid-19.

Por outro lado, esta segunda-feira, morreram mais 331 pessoas (aumento do número diário, depois dos 288 novos óbitos do dia anterior), o que eleva o número total de vítimas mortais do novo coronavírus para 23.521.

Com 1.831 novos diagnósticos, esta segunda-feira, Espanha conta, já, com 209.465 casos confirmados de Covid-19, desde o início da pandemia.

Espanha é o segundo país do mundo com mais casos de coronavírus, atrás dos Estados Unidos (965.933), o terceiro com mais mortes, a seguir aos EUA (54.877) e a Itália (26.644), e o com mais pacientes curados.

O novo coronavírus, responsável pela Covid-19, já infetou quase três milhões (2.980.05) e matou mais de 200 mil (206.640) pessoas em todo o mundo, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, dos EUA.