Coronavírus. Vários países aliviam confinamento esta segunda-feira

REPÚBLICA CHECA

O governo checo estabeleceu um calendário provisório, dividido em cinco fases, com intervalos de uma ou duas semanas entre elas, para aliviar as medidas de distanciamento social no país, com o objetivo de "retornar gradualmente à normalidade entre 20 de abril e 8 de junho.

A partir deste dia, podem reabrir todas as pequenas lojas com área inferior a 200 metros quadrados, desde que não fiquem situadas em centros comerciais.

A 11 de maio reabrem as lojas até mil metros quadrados, fora das grandes superfícies e ainda escolas de condução e academias de ginástica, embora com restrições sobre o uso de chuveiros e vestiários.

Por volta de 25 de maio são abertos cabeleireiros, além de restaurantes e cafés que possuam esplanadas e terraços ao ar livre, museus, galerias e jardins zoológicos. Finalmente, no dia 08 de junho, reabrem todas as lojas em grandes superfícies, além dos espaços interiores de restaurantes e cafés. Os hotéis podem voltar a funcionar e o serviço de táxis será retomado.

As medidas serão revistas ou poderão ser suspensas se a epidemia voltar a agravar-se.

SUÍÇA

A Suíça anunciou um plano de três fases para a reabertura gradual das empresas e das escolas.

A partir deste dia, cabeleireiros, fisioterapeutas e psicólogos podem reabrir portas. Os consultórios médicos, até aqui limitados a situações urgentes, podem voltar a funcionar e, nos funerais, os familiares diretos passam a poder estar presentes.

A 11 de maio reabrem as escolas primárias e, a 8 de junho, as escolas profissionais e secundárias e as universidades, assim como museus, bibliotecas e zoos.

Para além deste plano, e apesar de não ter imposto o uso de máscara, o exército começa a distribuir um milhão de máscaras por dia, durante duas semanas, aos principais estabelecimentos comerciais.

NORUEGA

No âmbito do plano norueguês para o alívio progressivo das restrições impostas para travar a propagação do novo coronavírus, voltam a funcionar, parcialmente, os estabelecimentos escolares, incluindo universidades, e reabrem cabeleireiros e clínicas de massagens e de tratamentos dermatológicos.

Mantém-se em vigor a proibição de eventos culturais e desportivos, o fecho de fronteiras, as medidas de quarentena e auto-isolamento, o teletrabalho sempre que é possível, e o encerramento de restaurantes, cafés e bares.

ESPANHA

A Espanha passa a permitir que crianças até 14 anos acompanhadas por um adulto saiam para dar passeios higiénicos perto do seu local de residência e para a realização de tarefas como idas ao supermercado, farmácia ou banco.

ALEMANHA

A medida na Alemanha surge na sequência da decisão do estado de Bremen, último do país a adotar esta medida de proteção contra a covid-19. As autoridades desta região anunciaram que, a partir deste dia, a máscara será obrigatória tanto nos transportes públicos como em lojas.

Alguns estados federais alemães, como a Baviera e a Saxónia, já criaram essa obrigação no início da semana, enquanto outros, como a cidade-estado de Berlim, decidiu efetivá-la no início da próxima semana.

O Governo da chanceler alemã, Angela Merkel, já tinha feito "recomendações expressas" para o uso da máscara, mas a decisão cabe a cada região.

MOLDÁVIA

Começam a funcionar os registos e notariado, e são ampliadas as ofertas “online” de alguns restaurantes.

A fase seguinte prevê a eliminação das restrições à circulação de pessoas.

AZERBAIJÃO

O Azerbaijão retoma a prestação de serviços de tutoria e de classes profissionais particulares, a venda de livros e de periódicos, bem como material de papelaria. Na lista de aligeiramento está também a reabertura de lojas de venda e reparação de telemóveis e de equipamentos para computadores, de eletrodomésticos, móveis, carros e outros negócios.

As restrições continuam sobretudo nos centros comerciais e nas grandes superfícies e armazéns.

GEÓRGIA

O primeiro-ministro georgiano, Gueorgui Gajaria, anunciou o abrandamento das restrições em seis etapas, com a primeira a permitir a livre circulação de autocarros de turismo e de táxis.

Numa segunda fase será retomado o trabalho nas empresas de construção civil e de venda e reparações de automóveis. A terceira fase inclui a abertura de lojas comerciais, a quarta permitirá a abertura dos grandes armazéns e a quinta os mercados em espaços fechados, os restaurantes e os salões de beleza. A última fase abrange os locais de entretenimento, desporto e hotelaria.

CABO VERDE

O segundo período de estado de emergência, diferenciado por ilhas, está em vigor até 2 de maio nas ilhas com casos de Covid-19 confirmados.

Nas ilhas do Maio, do Fogo, da Brava, de Santo Antão, de São Nicolau e do Sal, sem casos confirmados de Covid-19, o “estado de exceção” terminou às 24 horas do dia 26, havendo a partir deste dia este um "abrandamento e encurtamento das medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias”, designadamente “no que respeita à liberdade de circulação e ao funcionamento de serviços públicos e privados, mantendo-se as demais medidas restritivas previstas na lei”.

O fim do confinamento obrigatório e a possibilidade de reabertura de algumas empresas são algumas das medidas que se aplicam nestas ilhas.

Nas restantes três ilhas habitadas – Santiago, São Vicente e Boa Vista –, que registam casos confirmados de covid-19, o estado de emergência vigora até às 24h00 de 2 de maio.