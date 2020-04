Coronavírus. Pequim abre as escolas do Secundário

Veja também:

As escolas de ensino secundário em Pequim reabrem esta segunda-feira, após mais de três meses fechadas devido ao surto do novo coronavírus.

Com exceção da província de Hubei, de onde a doença é originária, a capital chinesa era a única divisão administrativa do país que não tinha ainda anunciado a retomada de aulas presenciais em nenhum dos diferentes níveis de ensino. Os alunos do ensino básico terão de esperar até ao dia 11 de maio para voltarem às aulas.

A Comissão Municipal de Educação de Pequim justificou a decisão com a necessidade de permitir que os alunos se preparem para os exames de acesso ao ensino superior, que serão realizados entre os dias 7 e 10 de julho.

Para os restantes níveis de ensino, incluindo jardins de infância, universidades ou o ensino profissional, não foi ainda definida uma data.

O Ministério da Educação da China decidiu adiar o retorno às aulas em todos os níveis educacionais após as férias lunares do Ano Novo, em 27 de janeiro. Um mês depois, em 28 de fevereiro, as autoridades permitiram que as escolas em áreas menos afetadas do país retomassem as aulas.