Covid-19. Valverde recomenda redução do Tour, Giro e Vuelta em uma semana

O ciclista espanhol Alejandro Valverde (Movistar) defende que a Volta a França, Espanha e Itália, todas adiadas devido à pandemia de Covid-19, deverão ser limitadas a duas semanas de corrida.

"Esta é uma temporada muito especial, foram tomadas medidas muito especiais. Poderiam ter encurtado as três grandes provas em uma semana. É um ano especial, não faz sentido querer manter as três grandes voltas em três semanas a todo o custo”, disse Valverde, em entrevista virtual com a imprensa desportiva espanhola.

Valverde, campeão do mundial de estrada em 2018, considera que duas semanas “são mais do que suficientes para os adeptos se divertirem” e acredita que o Tour, o Giro e o Vuelta conseguem sobreviver [economicamente]".

O ciclista espanhol lamentou ainda o plano de desemprego parcial implementado por várias equipas e revelou que na Movistar “não existiu corte nos salários”.

"Está tudo está bem para nós, não houve corte de salário. Mas eu gostaria de voltar ao normal, com medidas de proteção e segurança, o mais rápido possível, porque, caso contrário, tudo se tornará um caos económico muito significativo”, concluiu.