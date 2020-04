Face aos sinais preocupantes de aumento dos níveis de contaminação, será de começar a levantar as restrições às atividades económicas ou manter o confinamento? Henrique Raposo, não tem dúvidas: “é altura de levantar o pé do travão”.

Na opinião deste comentador de As Três da Manhã, “os efeitos da quarentena são piores que os do vírus”. E exemplifica com as declarações da presidente do Banco Alimentar, Isabel Jonet, à Renascença, e com a capa do “Expresso”, que diz haver milhares de cancros que não estão a ser diagnosticados.

Na opinião de Henrique Raposo, “é altura de o Governo ouvir outras pessoas que não os médicos que estão preocupados com as urgências” e “olham só para uma árvore”.

“Temos de olhar para a floresta. Temos que ouvir os empresários, ouvir os economistas, os juristas, que estão preocupados com o Estado de Direito, os psiquiatras, que estão preocupados com a saúde mental das pessoas”, defende.