​Paulo Madeira. “Se houver condições para jogar o campeonato, também tem de haver para a Taça”

A realização da final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica, não está assegurada e o adiamento para a próxima temporada, devido à pandemia de Covid-19,é uma possibilidade ponderada pela Federação Portuguesa de Futebol.

A FPF, que já cancelou todos os campeonatos não-profossiõnais de futebol, bem como as competições de futsal e futebol feminino, terá em conta as indicações da Direção-Geral da Saúde e consultará os dois clubes intervenientes, antes de tomar uma decisão.

Em entrevista à Renascença, Paulo Madeira considera que "se houver condições para jogar o campeonato, também tem de haver para a final da Taça de Portugal". “Estamos a passar por uma situação complicada e diferente, mas penso que se a Liga for disputada até ao final, porque não também jogar a final da Taça? Será uma decisão entre as três partes, Federação, Benfica e FC Porto, para que essa final se faça, até porque estamos a falar do final da época 2019/20, e faz sentido jogar nesta época. Não faz sentido ser jogada mais para a frente, ou noutra época posterior”, defende.