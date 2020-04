Médicos de Futebol defendem regresso dos campeonatos no início de junho

Em entrevista a Bola Branca , João Pedro Mendonça afasta um cenário de medo por parte dos futebolistas, com os quais tem conversado, e reforça que "ninguém quer arriscar a vida de ninguém", durante um tempo que será ainda de contenção, como consequência da pandemia de Covid-19.

A Associação de Médicos de Futebol (AMEF) está convencida de que os campeonatos em Portugal devem ser retomados "no final de maio", ou com mais certeza, "no princípio de junho".

"Os jogadores são os principais ativos das SAD, dos clubes e estão à vontade, e com vontade, de poderem sair de casa e fazerem a sua atividade desportiva. Não tenho encontrado receio nem por parte dos jogadores, nem por parte dos meus colegas, que só têm ações para que a saúde não esteja minimamente em risco", sustenta o também médico do Nacional da Madeira, primeiro clube em Portugal a regressar ao treino, ainda que condicionado, no relvado.

João Pedro Mendonça fugiu ao acordo tácito que os clubes da Liga tinham estabelecido, no sentido de regressarem à atividade apenas quando fosse levantado o estado de emergência, como a Renascença avançou no sábado. O médico defende-se com os cuidados impostos pelo clube, quando foi determinado o regresso dos jogadores à Choupana.