​Guilherme Aguiar tem dúvidas de que haja final do Jamor esta época

"Parece-me equilibrada a posição da Federação. Que eu saiba a pandemia não acabou, poderá estar a decrescer por força das medidas tomadas, mas a normalidade só vai acontecer com a chegada de uma vacina, como dizem todas as autoridades de saúde. Será delas a última palavra. Tenho muitas dúvidas em relação à conclusão desta prova", assinala.

José Guilherme Aguiar está cético quanto à disputa da final da Taça de Portugal, de 2019/20, nos próximos tempos. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa carta dirigida à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, esclarece que tudo depende do parecer da Direção-Geral da Saúde, no que diz respeito a uma eventual existência de condições de segurança e saúde pública para o regresso do futebol , em face da pandemia de Covid-19.

Guilherme Aguiar admite que a final se dispute na próxima temporada, mas, mesmo aí, fixa que essa é uma perspetiva "otimista". "Pode acontecer, se as coisas estiverem bastante melhores do que estão agora, sem perigo ou contágios. Mas nesta [atual] perspetiva, como vamos pensar em fazer um jogo de futebol, de andebol ou de qualquer modalidade onde haja contacto entre uns e outros?", questiona, estendendo as suas dúvidas e ceticismo às jornadas que estão por disputar nos campeonatos maior e da II Liga. E neste campo, sublinha, os organismos do futebol têm desconsiderado as opiniões das autoridades sanitárias.

Organismos do futebol e as recomendações das autoridades de saúde

O antigo diretor executivo da Liga afirma, mesmo, que "FIFA, UEFA, Federação Portuguesa de Futebol, Liga - ao arrepio de todas as declarações das autoridades de saúde - proclamam que agora é que vai ser, que daqui a um mês é que vai ser".

O que Guilherme Aguiar não vê ninguém explicar é "uma questão perfeitamente pertinente e importantíssima". "Tratamos da separação dos espectadores, dos árbitros e até do VAR, mas esquecemo-nos da separação dos jogadores. Resta, assim, saber se vai haver campeonato nos tempos mais próximos. Mesmo à porta fechada. Não o vejo com grande otimismo", termina.

De acordo com o que a Renascença apurou, a Liga prevê o reinício das competições para 14 ou 21 de junho. A data estará dependente da evolução da pandemia. A I Liga foi interrompida antes da jornada 25. O FC Porto lidera o campeonato, com um ponto de vantagem sobre o Benfica.

O facto de ambos os clubes terem já garantida a qualificação para as competições europeias, via campeonato, e não dependerem para tal da vitória na final da Taça, poderá pesar na decisão da Federação Portuguesa de Futebol, que admite adiar o jogo para a próxima temporada.