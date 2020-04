FIFA propõe cinco substituições no regresso às competições

Veja também:

A FIFA propôs, esta segunda-feira, que seja possível realizar cinco substituições numa partida de futebol no regresso às competições, após a paragem forçada devido à pandemia da Covid-19.

O orgão que tutela o futebol mundial quer aumentar as substituições de três para cinco para ajudar os treinadores e lidar com a carga física de um calendário muito congestionado no regresso do futebol.