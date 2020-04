Coronavírus. ​Final da Taça de Portugal em risco

A final da Taça de Portugal desta temporada está em perigo devido à situação criada pela pandemia de Covid-19. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em carta enviada à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, esclarece que tudo depende do parecer da Direção-Geral da Saúde, no que diz respeito a uma eventual existência de condições de segurança e saúde pública para o regresso do futebol em Portugal.



Na análise deste processo, a FPF prevê o contacto com os dois clubes envolvidos, Benfica e FC Porto, que não necessitam de um triunfo na competição para assegurarem uma presença nas competições europeias. Os dois clubes estão no topo da classificação da I Liga e já com qualificação para as provas da UEFA assegurada.

Este fator pode ajudar a um adiamento da final para a próxima temporada. São desconhecidas as implicações que tal adiamento terá na realização da Supertaça, jogo que, por tradição, abre a época em Portugal. No entanto, dada a vantagem que Porto e Benfica têm, à entrada para a 25.ª jornada, é previsível que o troféu também seja disputado entre os dois clubes. O FC Porto está na frente do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o Benfica. Com 30 pontos por disputar, o Braga está no 3.º posto, a 13 pontos do Benfica e a 14 do FC Porto; o Sporting, no 4.º lugar, está a 17 do Benfica e a 18 do Porto.

A Liga suspendeu os campeonatos profissionais, devido à pandemia de Covid-19, após a 24.ª jornada. Os planos, caso as autoridades de saúde o aconselhem, passam por retomar a competição em junho.