Braga volta aos treinos com 27 jogadores

O Sporting de Braga, terceiro classificado da I Liga de futebol, voltou aos treinos esta segunda-feira, de forma individualizada, tendo marcado presença nas duas sessões matinais 27 jogadores, cinco deles guarda-redes.

A equipa orientada por Custódio voltou à atividade no relvado cerca de um mês e meio depois da interrupção devido à pandemia de covid-19, “respeitando todas as medidas previstas no protocolo de retoma", informou o clube.

O plantel foi repartido por duas sessões (09h30 e 11h15) e utilizou os vários campos da Cidade Desportiva, estrutura que, nesta fase, serve de forma exclusiva a equipa principal de futebol.