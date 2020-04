Villas-Boas diz que Mourinho "continua a ser um dos melhores treinadores do mundo"

Numa entrevista de maio de 2019, que a agência Reuters recuperou este domingo, André Villas-Boas diz acreditar que José Mourinho continua a ser um treinador de topo mundial e que garante resultados imediatos independentemente do clube em que esteja.

O atual técnico do Marselha trabalhou com Mourinho no FC Porto, Chelsea e Inter de Milão, antes de arrancar a sua carreira como treinador principal, na Académica, em 2009.

"O Mourinho é o topo. Podem gostar, ou não, do estilo dele, mas ele traz sucesso imediato às suas equipas. Tem sido assim em todas os clubes em que esteve. A quantidade de troféus que ganhou na carreira fala por si. Onde quer que vá, vai ganhar outra vez", diz.

"Em Portugal estamos sempre a ver onde é que ele ia parar, porque ele disse que queria um clube com investimento e que quisesse ganhar já e ele é o treinador perfeito para isso. Tirando a sua saída do Manchester United, ele ganhou três troféus lá e continua a ser um dos melhores do mundo", adiciona.



Villas-Boas também treinou em Inglaterra, no Chelsea e no Tottenham, durante três temporadas. O técnico garante que não pensa em voltar à Premier League.

"Não voltaria, é o campeonato com mais investimento e os melhores jogadores e equipas, mas gosto de estar numa liga que percebe a filosofia de jogo de uma forma diferente. Tudo em Inglaterra é um pouco mais caótico", termina.