Recuperador do Wolverhampton aprova aumento das substuições. "É uma vantagem para os jogadores”

João Lapa, um dos preparadores físicos do Wolverhampton focado na recuperação física dos jogadores, mostra-se favorável à medida proposta pela FIFA para aumentar o número de substituições numa partida para cinco.

Em entrevista a Bola Branca, o elemento da equipa técnica de Nuno Espírito Santo acredita que a medida permitirá proteger os jogadores.



"Todas as medidas ou soluções que possam ser apresentadas que tenham alguma capacidade para puder dar protecção aos jogadores, e ter a possibilidade de o fazer, acho que pode ser uma mais-valia. Vai depender do que cada equipa vai querer fazer com os seus jogadores, e o que tem feito até aqui, tudo isso vai ter influência nos próximos jogos", começa por dizer.

Lapa recorda que as equipas em Inglaterra estão habituadas a um calendário muito congestionado, mas o contexto da paragem dos campeonatos devido à Covid-19 sugere medidas para evitar problemas físicos.

"Em Inglaterra as equipas estão preparadas para jogar muitos jogos ao longo do ano, com calendários muito congestionados, mas a verdade é que voltamos de um período diferente, com muitas condicionantes, a própria preparação vai ser diferente, porque quando as equipas regressarem aos treinos não vai ser tudo igual. Por isso, o facto de puder haver mais substituições é uma vantagem”, considera.

A FIFA propõe cinco substituições por jogo, para cada equipa, para atenuar o esforço dos jogadores no regresso à competição após a pausa provocada pela pandemia da Covid-19. O organismo que rege o futebol mundial, considera que as cinco substituições podem ajudar a prevenir lesões porque a densidade competitiva vai aumentar quando as competições forem retomadas.