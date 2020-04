​Venda de tecnologia aumenta quase 50% depois da Páscoa

Veja também:

A venda de produtos tecnológicos aumentou quase 50% depois da Páscoa, segundo dados da GfK divulgados esta segunda-feira.



Depois da quebra registada na venda de produtos tecnológicos na semana em que foi decretado e estado de emergência (uma descida de 18% entre 16 e 22 de março), este mercado está agora em recuperação.

Após a Páscoa, entre 13 e 19 de abril, as vendas no mercado tecnológico registaram mesmo um aumento significativo de 48,3%, a nível nacional, que compara com a mesma semana do ano passado.

São dados da GfK que, além da retoma do consumo deste tipo de bens, apontam para a adaptação dos portugueses ao confinamento, com novas necessidades, nomeadamente, ao nível do ensino à distância e do teletrabalho.

Venda de impressoras e computadores dispara

São números impressionantes, que indicam que a utilização de tecnologias em casa disparou. As impressoras multifunções são os campeões de vendas, aumentaram 481%, seguidas pelos computadores portáteis com uma subida de 351%.