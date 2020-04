TAP volta aos céus na segunda quinzena de maio, diz Marques Mendes

A TAP quer regressar à normalidade possível, a partir da segunda quinzena de maio. No domingo à noite, o habitual comentador do jornal da SIC deu exemplos de voos diários para algumas capitais da Europa e para as ilhas.

Tendo em conta a informação conhecida “à data de hoje” e sabendo que “há muita incerteza ainda no meio”, Marques Mendes diz que deverão regressar “os voos diários para o Porto, para o Funchal, para Ponta Delgada, para Madrid, Barcelona, Londres e Paris.

Uma vez por semana, voos para o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá. Duas vezes por semana para Angola, Cabo Verde, Suíça e Alemanha. Três vezes por semana para Bruxelas e Amesterdão”, anuncia.

O antigo presidente do PSD referiu depois as medidas de proteção que deverão ser implementadas, designadamente “máscaras para tripulantes, todo o material de higiene e desinfetantes, menos lugares [ocupados] no avião por causa do distanciamento social e ponderar eventualmente um mecanismo que a Emirates já está a praticar e que é a possibilidade de, à entrada para um voo – ou seja, no momento de embarque – poder haver testes rápidos para detetar se há alguém infetado”.

No habitual espaço de comentário na SIC, Marques Mendes defendeu ainda que o Governo tem de explicar por que é que a maior parte do dinheiro das linhas de crédito, para fazer face à crise provocada pela pandemia, ainda não chegou às empresas e afirma que, depois de março e quase no fim de abril, as dificuldades avolumam-se e a burocracia também.