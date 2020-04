“É muito importante que a abertura seja devagar porque sem confiança a economia morre”

Não há modelos teóricos que ajudem a pensar com muita profundidade sobre o funcionamento da economia nas circunstâncias da pandemia e pós-pandemia, diz Daniel Traça, o diretor da Nova SBE, a Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nova. Por isso, “a única forma de avançar é testar e quando funciona continuamos, quando não funciona andamos para trás”.

Em entrevista à Renascença, o diretor da Nova SBE explica como aquela escola internacional se está a adaptar às circunstâncias e defende que o ensino presencial não vai acabar no pós-Covid.





Que desafios é que a pandemia de Covid-19 veio colocar a uma escola internacional como a Nova SBE?

Exatamente por sermos uma escola internacional estamos naqueles setores que estão em maior risco. Aliás, não só a Nova SBE, como muitas escolas, nomeadamente nos EUA e em Inglaterra que se baseiam muito nesta ideia de atrair alunos internacionais que hoje se veem confrontados com estes desafios.

Na Nova SBE, tivemos um desafio grande quando mudámos de repente para o digital porque tínhamos muitos alunos que queriam voltar para as suas casas. Essa mudança para o digital obrigou-nos a gerir isto forma diferente, porque não eram só os alunos aqui ao lado que iam ter aulas à distância, eram os alunos que queriam regressar às suas casas e queriam ter alguma certeza de como as cosias se iriam passar. Muito rapidamente tentámos tomar decisões, tentamos perspetivar o futuro a medio prazo e dar-lhes alguma certeza de como as coisas iriam decorrer.

O primeiro grande desafio que tivemos foi o desafio operacional de como é que passamos para este mundo digital quando os alunos querem ir para casa.

Neste momento, a preocupação é o futuro. Temos já um problema que é setembro: vamos receber novos alunos internacionais e portugueses, com uma enorme incerteza sobre como as coisas se vão passar. O que temos sentido até agora é que os alunos, tanto portugueses como internacionais, continuam muito interessados na Nova SBE, continuam a demostrar interesse em chegar em setembro.

O sucesso que tivemos na passagem com qualidade e rapidamente para o digital foi algo que nos permitir projetar ainda mais a nossa imagem internacional.

Mas há, aos mesmo tempo, uma enorme incerteza quanto à situação epidemiológica em setembro Não sabemos se as viagens serão permitidas em setembro e esse é o nosso maior risco. O que estamos a fazer é preparar as condições para que mesmo que os alunos não possam seguir os seus planos - apanhar um avião e vir para Lisboa estar connosco no nosso campus -, vamos assegurar que conseguimos responder às necessidades deles, quer através de flexibilidade nos prazos de chegada, quer continuando com esta experiência online agora com melhor qualidade

Até que ponto a academia já está a pensar no pós-epidemia e na economia que teremos no pós-pandemia?

A academia só deve estar neste momento a pensar nisso. Deve estar a pensar em setembro, que é uma altura em que a pandemia não estará resolvida e vamos ter de aprender a viver neste novo normal nos próximos dois anos, em que vamos estar sempre aqui com dificuldade de mobilidade, talvez já não com o confinamento que temos agora, mas certamente com restrições à nossa mobilidade e isso implica que a academia tem de se preparar para estes próximos dois anos. Uma coisa tão simples como o número que alunos que se pode pôr numa sala é um assunto que tem de ser conversado e isso tem implicações na vida da academia.

O primeiro desafio é de médio prazo. Para a frente, acho que esta transição que se fez para o ensino digital é uma transição que já todos sabíamos que, de uma forma ou de outra, íamos ter de fazer e esta crise no fundo é uma aceleração dessa transição para o digital. Portanto, a academia deve tirar partido desta crise para acelerar essa transição. Não diria que o digital vai substituir o ensino físico. De todo! O ensino físico é, a meu ver, insubstituível, mas penso que o ensino físico pode beneficiar de alguma complementaridade com as ferramentas digitais, com modelos que já estavam a ser falados anteriormente, mas que, neste novo contexto, se torna mais fácil implementar. Acho que, no futuro, aqueles que progredirão mais rapidamente, que vão avançar com mais força são aqueles que tirarem partido desta crise para ajudar a transformar o ensino, a fazer com que o ensino físico e presencial seja ainda mais produtivo, ainda mais interessante

A nível da economia esta situação veio trazer vários problemas, que podem ser desafio. Qual elege como o principal?

Quando falamos de pós-pandemia temos de ver o médio prazo e o longo prazo. No médio prazo, que é o prazo em que ainda vamos ter de gerir a pandemia até haver uma resolução total do problema, é preciso sobretudo manter a confiança das pessoas e das empresas para manter a atividade, é preciso testar como se vai fazer esta saída do confinamento, de que forma vamos poder viver até haver uma vacina. Vai ser um exercício de pequenos testes: ver como funciona e encontrar esta nova forma de funcionar. Nunca ninguém viu isto, não há modelos teóricos que ajudem a pensar com muita profundidade sobre isto, a única forma de avançar é testar e quando funciona continuamos, quando não funciona andamos para trás. Até haver uma vacina, vamos ter um processo de uma economia nova de médio prazo. Diria que aí os riscos são que este processo vai de facto ter um peso no crescimento do PIB, vai ter um peso no emprego e, portanto, vamos precisar de mais apoio continuado dos Estados às economias. Não acabará em maio e não acabará em junho e, provavelmente, não acabará em setembro e temos de nos assegurar que este período não traz para uma divida que impeça a economia de funcionar no futuro.

É uma divida que vamos todos pagar, mas porque é um exercício contido no tempo, devemos conseguir pagá-la a muito longo prazo.

E como é que se consegue conter esses efeitos da divida?

Esses efeitos vão precisar de facto de uma solução europeia, que é absolutamente imprescindível. A solução tem de ser europeia e espero que os chefes de governo, com algum tempo, consigam encontrar uma solução que permita que esta divida em que vamos ter de incorrer para assegurar que a economia funciona durante os próximos tempos possa ser paga a um prazo muito dilatado.

Isto é um evento que acontece de 100 em 100 anos. Não faz sentido que se tente resolver o problema causado por um evento que aparece de 100 em 100 anos em 4 ou 5 anos. Esta divida tem de ser paga a muito longo prazo e há formas de pensar nisto com apoio do Banco central Europeu, com mutualização.

Esta questão de assegurar que o apoio continuado dos Estados, que vai ser necessário, não se transforma num problema de divida que tem de ser resolvido em apenas alguns anos, é uma das prioridades.

A seguir, vamos ter de assegurar que não perdemos a confiança. É muito importante que a abertura seja devagar, não queremos voltar a ter aqui uma reincidência da situação pandémica com a mesma incidência que tivemos agora porque isso a acontecer acaba completamente com a confiança das pessoas e sem confiança sabemos que a economia morre.