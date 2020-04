Dentistas em risco de falência em série. "Só não estamos parados, porque dor de dentes não faz quarentena"

É por isso que defende que “o senhor bastonário já deveria ter explicado como é que as coisas se vão passar daqui para a frente”. O que esperam, no mínimo, diz “é uma lista completa dos equipamentos de proteção individual, de forma a não corrermos riscos e a não pormos os nossos pacientes em risco; isso é o primordial”, sublinha.

Muita preocupação para o futuro

Concluir que a vida está complicada para milhares de dentistas não é um exercício de grau de dificuldade elevado, numa altura em que o regresso à atividade está repleto de incertezas.

“Esperemos que seja um regresso gradual, mas estou a ver a coisa muito mal parada”, diz Jorge Teixeira, para complementar que “a concorrência é muita, a forma como algumas seguradoras trabalham também não ajuda”, e que os dentistas estão com custos a rondar os 10 euros em equipamentos de proteção, por uma consulta cujo valor não ultrapassa os 40 euros. “Ou a Ordem começa a fornecer esses equipamentos - o que eu acho difícil porque fizemos um pedido e a quantidade ‘brilhante’ de máscaras que nos enviaram não chega para um dia de consultas – ou alguma coisa tem de mudar”.

Os dentistas estão preocupados com o futuro. “Aqui ao lado em Espanha, entraram em confinamento mais tarde do que nós e há vários dias que foi publicado um regulamento de funcionamento para os médicos dentistas”, assinala Jorge Teixeira, que adverte para a necessidade imperiosa do conselho científico da Ordem, em articulação com a Direção Geral de Saúde, dizerem de que forma devem passar a trabalhar os dentistas em Portugal. “Se não resolverem isto muito rapidamente, vejo a situação muito complicada, porque não é fácil sustentar uma empresa com sete ou oito funcionários, sem faturar” conclui.

O que diz a tudo isto o bastonário?

No essencial, Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), partilha das preocupações que se abatem sobre clínicas e consultórios dentários, para as quais também procura soluções. Desde logo, a necessidade de definir as regras para uma retoma da atividade.

“A suspensão atual está ligada ao estado de emergência, a não ser que haja uma decisão em contrário”, diz, sem certezas quanto ao fim efetivo do atual quadro legal, restritivo da atividade. A expetativa de Orlando da Silva é que a retoma seja feita “sob orientação da Ordem, como é natural, quando tiver de ser feita, de forma faseada e com um plano que está em preparação para ser divulgado no momento oportuno”, sublinha numa entrevista à Renascença.

O bastonário confessa não ter uma solução imediata para o problema premente dos equipamentos de proteção individual (EPI), fazendo notar que “é necessário que as máscaras e todos os outros equipamentos de proteção que os dentistas usam nos consultórios estejam disponíveis a preços menos especulativos, coisa que não acontece hoje em dia”, assinala, concordando que apesar de “algum apoio do Infarmed" e de, a própria Ordem se ter empenhado nisso, "continua a faltar equipamento de proteção aos médicos dentistas".