“Regina Coeli”: Papa quer passar dos “se” ao “sim”

A propósito do Dia mundial da ONU contra a malária, o Papa não esquece os que sofrem com esta doença: “Enquanto combatemos a pandemia do coronavirus, devemos prosseguir no empenho para prevenir e curar a malária que ameaça biliões de pessoas em muitos países”, afirmou no final da oração “Regina Coeli” deste domingo.

“Estou próximo de todos os doentes, de todos os que os cuidam e dos que trabalham para que todas as pessoas tenham acesso a bons serviços sanitários de base”.

Francisco também renovou o seu apelo para, no mês de maio, se rezar o terço todos os dias, na sequência de uma Carta, publicada ontem, onde, além do terço, se incluem duas orações pensadas especialmente para “enfrentar com mais fé e esperança o tempo de provação que estamos a atravessar”.