Taxa de transmissão da Covid-19 volta a subir, ministra da Saúde apela à contenção social

Marta Temido revela que o R0 (número de novos casos gerados a partir de um único confirmado) voltou a subir em Portugal, para 1.04, quando já esteve em 0.95. A Ministra da Saúde apela à responsabilidade social da população para manter as medidas de contenção da doença.

"O risco subiu um pouco em algumas regiões. Da última vez que falei do assunto, estava em 0.95, e não divergia muito entre as diversas regiões de saúde. Nestes dias está em 1.04, com variações entre as regiões, 0.99 no Norte, 1 no Centro e 1.2 em Lisboa e Vale do Tejo. Estamos a verificar as circunstâncias que são conhecidas, mas estes números mostram que a variação depende da nossa ação individual", disse, em conferência de imprensa.

A Ministra continua a estimar que o pico da Covid-19 em Portugal foi atingido entre os dias 23 e 25 de março, mas recorda que a doença não está ultrapassada.

"Mantém-se a necessidade de medidas de saúde pública. Não haverá um regresso à normalidade como conhecíamos, temos de aprender a viver com a doença até que um tratamento ou vacina sejam identificados", diz.

Portugal ainda está em estado de emergência e a palavra de ordem continua a ser a contenção, sublinha Temido: "As pessoas têm de seguir as regras, que é o distanciamento social. No momento seguinte, vamos avaliar o contexto e ditar novas regras".