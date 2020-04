Ordem dos Advogados diz que é ilegal medir temperatura aos trabalhadores

Os esclarecimentos de Menezes Leitão à Renascença contrariam o que foi dito, no sábado, pelo governo. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tinha avançado, em comunicado, que “não se afigura inviável”, ou seja, é permitida, a medição da temperatura corporal pelas empresas aos trabalhadores. No entanto, o ministério tutelado por Ana Mendes Godinho advertiu que “não pode ser guardado qualquer registo” da medição.

Menezes Leitão não concorda e diz que a lei é para cumprir mesmo em tempo de pandemia. “A hipótese de um trabalhador, por exemplo, pôr outro trabalhador ou um chefe de secção a controlar temperaturas não me parece que seja permitida pelo Código do Trabalho. A ideia de ser informado pelo Governo de que seria possível controlar a temperatura, desde que não se fizesse o registo dos dados, não me parece que tenha cobertura legal”, esclarece o bastonário em declarações à Renascença.

O Ministério do Trabalho tinha garantido que a medição seria legítima em quatro situações: se existir “consentimento expresso” do trabalhador; se a medição for realizada por “um profissional de saúde sujeito a sigilo ou por outra pessoa com dever de confidencialidade”; se for “por motivos de interesse público no domínio da saúde pública” e, por último, se a finalidade for “a proteção e segurança dos trabalhadores e/ou de terceiros”.

Relativamente às questões do consentimento e da confidencialidade, Menezes Leitão afirma que não se pode, “num quadro de uma relação em que há uma entidade mais forte como o empregador, estabelecer que o consentimento do trabalhador resolve o problema".

"A parte mais fraca acaba sempre por consentir, sob pena de poder perder o emprego e ser sujeito a ameaças respetivas. Por isso é que existe a lei para controlar este tipo de situações”, acrescenta.