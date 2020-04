Madeira sem registo de novos casos de infeção pelo segundo dia consecutivo

Por seu turno, a vice-presidente do Instituto de Administração de Saúde da Madeira (Iasaúde), Bruna Gouveia, “corroborou que hoje foi um dia bom””, complementando que a região regista presentemente 52 casos ativos, “todos com sintomas ligeiros”, dos quais apenas um continua internado no hospital do Funchal, “devido à necessidade de outros cuidados de saúde”.

Destes doentes, “33 estão em unidades hoteleiras e 18 nos respetivos domicílios”, disse, informando que a Madeira registou até ao presente um total de 882 casos estudados, tendo sido excluídos mais 23 no sábado, o que perfaz 781 situações negativas.

“Há ainda 16 casos suspeitos que aguardam resultados laboratoriais”, referiu.

Bruna Gouveia aproveitou a ocasião para informar que a Madeira “vai continuar a aplicar o critério dos dois testes negativos para a definição de casos de recuperação na região”, argumentando que esta tem “uma situação epidemiológica diferente” da do território continental, visto que só regista “transmissão local e tem possibilidade para efetuar os testes”.

Quanto à situação da freguesia de Câmara de Lobos, a qual está confinada a uma cerca sanitária até 03 de maio, devido a um foco que surgiu num dos bairros sociais, alegadamente relacionada com uma família que esteve reunida num convívio pascal, a responsável indicou que nesta linha de transmissão foram identificados 222 contactos.

Alem dos 31 primeiros casos reportados, 178 foram testados negativos e 13 aguardam resultados (do total de 16 em espera), disse.

O secretário regional foi ainda questionado sobre a situação dos sem-abrigo e apontou que o grupo “está sinalizado, estando 36 recolhidos no pavilhão dos trabalhadores e o objetivo é incentivar mais a utilizar aquelas instalações, assegurando que “todos os casos destas pessoas foram testados negativos”.

Pedro Ramos ainda se pronunciou sobre os casos de pessoas que tentaram “furar a cerca sanitária” em Câmara de Lobos, tendo a Policia de Segurança Pública (PSP) anunciado que efetuou no sábado a quarta detenção, um homem de 38 anos que incorre na prática de um crime de desobediência.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 903 pessoas das 23.864 confirmadas como infetadas, e há 1.329 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.