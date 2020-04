Évora. Os doentes contam-se pelos dedos de uma mão, mas hospital está pronto para o pior

Veja também:

Na região de Portugal Continental com menos casos confirmados de covid-19, os atuais internados com a doença no hospital de Évora "contam-se pelos dedos de uma mão", mas a unidade está preparada para um cenário pior.

"Ainda bem que assim é. Nós preparamo-nos para o pior, mas esperamos o melhor", afirma à agência Lusa Margarida Carvalho, médica interna de gastroenterologia, que está agora na "enfermaria covid-19".

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) tem 24 camas para o internamento de doentes com covid-19 e oito nos cuidados intensivos, mas, em caso de necessidade, é possível aumentar o número de lugares.

No dia em que a Lusa visitou a unidade hospitalar, estavam internados três doentes, todos homens e com insuficiência renal, um deles na unidade de cuidados intensivos (UCI).