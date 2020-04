Estado de emergência. PSP de novo nas estradas da Grande Lisboa a fiscalizar condutores

Veja também:

A PSP está este domingo a realizar várias operações de fiscalização rodoviária na zona da Grande Lisboa para verificar se os condutores estão a cumprir as limitações de circulação impostas pelo estado de emergência, disse fonte policial.

Segundo a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, estas operações de patrulhamento e fiscalização do trânsito começaram hoje de manhã em vários pontos da Grande Lisboa e os locais vão alternando ao longo do dia.