Elvas. Polícias recebidos a tiro numa casa em festa durante quarentena

Segundo o Comando Distrital de Portalegre da PSP tratou-se de uma “atitude totalmente hostil para com os polícias, por um grupo de cerca de 15 a 20 pessoas”. “Igualmente foi perfeitamente audível o som de dois disparos de arma de fogo, tendo a mesma sido disparada do interior do local onde se desenrolava a festa”, acrescenta o comunicado da força policial.

Perante a violência com que foram recebidos, e atendendo a que os meios no local se mostravam claramente insuficientes, “foram solicitados reforços policiais, tendo posteriormente comparecido no local uma Equipa de Intervenção Rápida e uma Equipa de Investigação Criminal”.

Segundo o relato da Polícia, quando os polícias “tentavam chegar à conversa com o proprietário do local onde se realizava a festa”− já com as medidas de segurança e de auto proteção implementadas pelos elementos policiais no terreno para salvaguardar a sua integridade física e no intuito de apurar responsabilidades e identificar os autores do arremesso de pedras e garrafas e dos disparos de arma de fogo ”− os elementos policiais foram novamente ameaçados, bem como sofreram tentativas de agressão.

Ataque de pitbull

E nessa altura, foram novamente arremessadas várias pedras e garrafas de vidro, sendo que, ao abrir do portão da propriedade onde se desenrolava a festa, um grupo de cerca de 10 indivíduos atiçou um cão de raça pitbull e avançou “em comunhão de esforços com o intuito de agredirem os elementos policiais no local”.