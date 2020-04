Balanço da DGS. Portugal tem 903 mortes e 23.864 infetados

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) regista 903 mortes (mais 23 em 24 horas) e 23.864 infetados (mais 472) em Portugal.

Já o número de pessoas dadas como curadas aumentou: são agora 1329, mais 52 em relação a sábado.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (519), seguida da região Centro (188), de Lisboa e Vale Tejo (175), do Algarve (12), dos Açores (8) e do Alentejo, que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sexta-feira.

A Madeira ainda não regista qualquer óbito.

Este domingo, Portugal deixou de fazer parte do top 15 mundial dos países mais afetados pela pandemia. Com mais de 25 mil casos confirmados de infeção, o Peru ultrapassa Portugal, ocupando agora a 15ª posição da tabela. Portugal passa a ser o 16º país com mais casos de infeção.