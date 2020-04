Autoridade de saúde e bombeiros separam idosos infetados dos restantes no Lar do Comércio

José Pedro Rodrigues revelou que, além dos 60 utentes positivos, há 25 trabalhadores da instituição infetados, mas disse não poder confirmar o número atualizado de mortos por Covid-19 no Lar do Comércio de Matosinhos.

O lar foi já vistoriado pelas autoridades de saúde várias vezes, a última das quais no sábado, com o objetivo de avaliar medidas corretivas propostas em face da verificação do incumprimento das normas de seguranças, higienização e segregação dos utentes.

Bombeiros de Matosinhos, Unidade de Saúde Pública e Segurança Social estão este domingo a separar utentes contagiados dos restantes idosos no Lar do Comércio de Matosinhos, onde há pelo menos seis mortes confirmadas por Covid-19 e dezenas de casos positivos.

Fonte da instituição não adiantou números atualizados depois de, sexta-feira, ter dado conta de seis mortes por Covid-19 e duas por causas então indeterminadas.

O primeiro caso positivo foi detetado no Lar do Comércio de Matosinhos em 12 de abril.

Para além de responsáveis da Segurança Social e da Unidade de Saúde Pública, estão envolvidos na operação de hoje 25 operacionais dos corpos de bombeiros voluntários de Leça do Balio, São Mamede de Infesta, Leixões e Matosinhos-Leça.

No sábado, iniciaram funções no lar 17 trabalhadores destacados pela Segurança Social no sentido de ajudar a corrigir as anomalias detetadas, mas há défice persistente de pessoal, com 60 dos mais de 100 funcionários de 'baixa', segundo fonte da instituição.

Matosinhos ultrapassou a barreira dos mil infetados pelo novo coronavírus (1.017 casos), segundo informação de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em todos o país, indica a DGS, há 23.864 casos confirmados de infeção e 903 mortos.

Relativamente ao dia anterior, há em Portugal mais 23 mortos (+2,6%) e mais 472 casos de infeção (+2%).

Das pessoas infetadas, 1.005 estão hospitalizadas, das quais 182 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.277 para 1.329.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo anunciou hoje a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 1 a 3 de maio.