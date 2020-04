Reino Unido mantém medidas de confinamento para já, apesar da pressão económica

Veja também:

O Reino Unido vai manter medidas de distanciamento “durante um tempo” para travar a pandemia de Covid-19, afirmou este domingo o ministro dos Negócios Estrangeiros e líder provisório do executivo, Dominic Raab, perante a pressão que enfrenta para suavizar o confinamento.

As exigências partem dos próprios conservadores, no Governo, dado o impacto que as atuais diretrizes podem vir a ter sobre a atividade económica, mas também da oposição trabalhista, que exige detalhes sobre como as restrições serão levantadas.

Os últimos números oficiais divulgados hoje pelo ministro britânico do Ambiente, George Eustice, indicam que os morots nos hospitais do Reino Unido provocados pelo novo coronavírus são já 20.732, sendo que 413 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas, o valor mais baixo registado desde março, em 152.840 casos confirmados.